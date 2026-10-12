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Рубль ослаб на 0,1% к корзине валют в понедельник

Рубль ослаб на 0,1% к корзине валют в понедельник

Банк России с 27 декабря 2024 года устанавливает официальные курсы валют на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов, что повысит репрезентативность курсов.

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