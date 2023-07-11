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Марочко: в ВСУ фиксируется все больше женщин разных чинов

Марочко: в ВСУ фиксируется все больше женщин разных чинов

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости рассказал, что рост числа женщин-военных в рядах ВСУ фиксируется в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе.

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