🇷🇺Военнослужащий рассказал новоаннинским студентам о работе оператора БПЛА В актовом зале Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа состоялась важная и познавательная встреча с участником специальной военной операции (СВО) и студентом первого курса заочной формы обучения.