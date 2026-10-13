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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🇷🇺Военнослужащий рассказал новоаннинским студентам о работе оператора БПЛА В актовом зале Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа состоялась важная и познавательная встреча с участником специальной военной операции (СВО) и студентом первого курса заочной формы обучения.

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