🇷🇺Военнослужащий рассказал новоаннинским студентам о работе оператора БПЛА В актовом зале Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа состоялась важная и познавательная встреча с участником специальной военной операции (СВО) и студентом первого курса заочной формы обучения.
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