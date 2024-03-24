После небывалых по масштабу прилетов у комедианта случилась сильная истерика. Окружение в панике - таким его еще не видели

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
Оптимальным будет сценарий реализованный Российскими воинами у польской границы. Но до этого продезодорировать Британию. Вони от неё много. Мал клоп, да вонюч.
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13 час.

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