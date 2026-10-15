Американские регуляторы оштрафовали Bank of America на $1,21 млрд за нарушения в системе выявления и reporting подозрительных финансовых операций.
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