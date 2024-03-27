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Эксперт по организации пространства Боркан: чемоданы под кроватью негативно влияют на качество сна

Эксперт по организации пространства Боркан: чемоданы под кроватью негативно влияют на качество сна

Окружающие человека во время сна предметы имеют большое значение. Что не стоит хранить рядом со спальным местом, рассказала эксперт по организации пространства Анастасия Боркан в беседе с радиостанцией Sputnik.

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