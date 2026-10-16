Avia.pro - СМИ В донском регионе разгорается очередной громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал один из самых приметных, медийных и экстравагантных муниципальных служащих Ростовской области .
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Хотелось бы мне посмотреть на чиновника любого уровня, который не наживается благодоря своей должности.... И не только чиновника из России. Чиновники в мире все одним миром мазаны! В общем: "Чиновники всего мира - обьединяйтесь! " А отличается один чиновник от другого только одним! Кто-то берет много от своей жадности, а кто-то только для потдержания тонуса, но берут ВСЕ , без исключения, отличаются только размерами того, что приходит благодаря их должности! Ведь приходы бывают разные! В виде откровенной взятки, в виде коробки конфет или бутылки коньяка.... Да-да и коробки конфет, ведь коробку конфет он получит благодаря своей должности, а после конфет машину бесплатно отремонтируют, а потом....