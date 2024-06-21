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Пушков: Политик Фарадж не боится сказать правду о причинах конфликта на Украине

Пушков: Политик Фарадж не боится сказать правду о причинах конфликта на Украине

Член Совфеда России Алексей Пушков высказался о речи политического деятеля из Соединённого Королевства Найджела Фараджа, который уличил правительства западных государств в разжигании бушующего на украинской территории противостояния.

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