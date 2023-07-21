Военное обозрение

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Члены экипажа китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» впервые вышли в открытый космос

Члены экипажа китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» впервые вышли в открытый космос

Члены экипажа космического корабля КНР «Шэньчжоу-16», находящиеся в данный момент на борту китайской космической станции, совершили свой первый выход в открытый космос.

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