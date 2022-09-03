ТехРосИнфо

27 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...министром культуры нужно его назначить... - может хоть маленько проведёт исламизацию... - прежде всего в СМИ....а ...«Мое время тоже п...
  • HotRS
    Представителю президента в СКФО, бывшему ген. прокурору, Чайке уже 71 год. Кадыров, скорее всего, будет назначен вмес...«Мое время тоже п...
  • Alex Немо
    Кадыров умный мужик и вовремя понял что если сам не уйдет, то его уйдут.  В России ничего не может поменяться к лучше...«Мое время тоже п...

Тина Канделаки объяснила рост популярности порнографии в мире

Тина Канделаки объяснила рост популярности порнографии в мире

Увеличившаяся популярность порнографии в мире связана с тем, что такой контент позволяет зрителям расслабиться и перестать нервничать, считает российская телеведущая Тина Канделаки, комментируя финансовую отчетность интернет-сервиса OnlyFans.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх