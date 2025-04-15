Комитет Совфеда поддержал закон о пенсиях в России и Южной Осетии

На заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 15 апреля рассмотрели и поддержали федеральный закон о ратификации соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия по пенсионному обеспечению сотрудников правоохранительных структур и их семей.
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