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Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару

Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару

Летом могут страдать волосы из-за воздействия солнца, низкой влажности и высокой температуры. Как помочь сохранить красоту шевелюры — рассказала врач-дерматокосметолог, трихолог Ольга Марченко порталу «Доктор Питер».

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