UFC предложил Чендлеру бой с Махачевым

Майклу Чендлеру предложили провести бой с Исламом Махачевым в октябре. Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер сообщил, что руководство UFC предложило ему провести бой с обладателем титула лиги Исламом Махачевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии