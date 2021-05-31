Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибыл на Дальний Восток

Большой интерес у жителей Республики Бурятия вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».
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