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Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибыл на Дальний Восток

Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибыл на Дальний Восток

Большой интерес у жителей Республики Бурятия вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

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