Тюменских школьников отправили на карантин

В Ялуторовске Тюменской области на карантин из-за ОРВИ отправили 61 класс. Это более 1,7 тысяч школьников, рассказала в эфире телеканала «Тюменское время» председатель комитета образования Ялуторовска Елена Филиппова.
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