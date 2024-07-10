Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 479 подписчиков

Жители Ростовской области потребовали от губернатора Голубева ввести режим ЧС из-за проблем со светом

Жители Ростовской области потребовали от губернатора Голубева ввести режим ЧС из-за проблем со светом

За минувшие несколько дней ситуация обострилась, электроэнергию отключают по всему региону.На территории Ростовской области на минувшей неделе начались веерные отключения электроэнергии, которые затронули все города и районы региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх