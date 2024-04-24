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Китай

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Китай отвергает американские обвинения касательно нормальных обменов с Россией -- МИД КНР

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил во вторник, что Китай решительно отвергает необоснованные обвинения США, касающиеся его нормальных торгово-экономических обменов с Россией.

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