Китай отвергает американские обвинения касательно нормальных обменов с Россией -- МИД КНР

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил во вторник, что Китай решительно отвергает необоснованные обвинения США, касающиеся его нормальных торгово-экономических обменов с Россией.
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