Кризис западного мира: реакция мировых СМИ на валдайскую речь Путина

РЕН ТВ НовостиПолитикаКризис западного мира: реакция мировых СМИ на валдайскую речь Путина РИА Новости/Максим Блинов Выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме горячо обсуждают во всем мире.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина БогдановаБраво Путину! Но и пуст произведёт чистку у себя дома, столько продажных тварей разрушают страну!!!Владимир СоловьевКого Вы имеете ввиду, все понимают. Но как можно отсечь свою левую или правую руку?Комментировать
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