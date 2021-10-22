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Кризис западного мира: реакция мировых СМИ на валдайскую речь Путина

Кризис западного мира: реакция мировых СМИ на валдайскую речь Путина

РИА Новости/Максим Блинов Выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме горячо обсуждают во всем мире.

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Ирина Богданова
Браво Путину! Но и пуст произведёт чистку у себя дома, столько продажных тварей разрушают страну!!!
Владимир Соловьев
Кого Вы имеете ввиду, все понимают. Но как можно отсечь свою левую или правую руку?

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