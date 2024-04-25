В селе Мангистау избит 8-летний ребенок - мать не может добиться проведения экспертизы

Это произошло, когда мама приехала в гости в село Мангистау. Дети играли на улице. Как утверждает женщина, ее 8-летнего сына жестоко избили трое его ровесников, однако на камеру наблюдения попал только один, передает inAktau.
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