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WSJ: Стармер может представить Трампу предложение о миротворцах на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу в четверг план о размещении европейских «миротворческих сил» на Украине в случае, если будет достигнутнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Eduard
Не надо командовать на чужих территориях,в Мексике командуйте!
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