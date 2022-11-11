Нарушения у "мусорного" регоператора выявил департамент тарифов и цен ЕАО

Специалисты департамента тарифов и цен правительства ЕАО выявили нарушения со стороны регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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