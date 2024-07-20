Юрий Ильинов

Гражданина Германии из нацполка имени Кастуся Калиновского приговорили к расстрелу Белорусский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Германии. В ходе судебного разбирательства было установлено, что он в качестве наемника служил в полку имени Кастуся Калиновского. Обвинению удалось доказать его причастность к диверсиям в российско-белорусско-украинском приграничье. Следует отметить, что судебный процесс по делу Рико Григера проходил на фоне многочисленных публикаций в западных СМИ о том, что подсудимый являлся сотрудником Красного Креста. Однако в самой организации эту информацию опровергли, подчеркнув, что на момент арест Кригер уже не являлся сотрудником гуманитарной миссии. Как выяснилось, с 2014 по 2017 год Кригер был офицером при представительстве Госдепа США в Берлине. В Международный Красный Крест он попал в 2021 году, но проработал в организации всего два года. Уже в 2023 году он в качестве наемника отправился на Украину, где вступил в националистическое вооруженное формирование полк имени Кастуся Калиновского. По официальным данным, в подразделении он служил медиком, однако, учитывая прошлое немецкого гражданина, верится в это с трудом. По одной из версий, в ходе своей службы в нацформировании в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине, Рико Кригер попал в руки российских спецслужб, которые выдали его белорусским властям. Добавим, что информацию о вынесении смертного приговора гражданину Германии уже официально подтвердили в МИД ФРГ. Правда, ничего поделать с этим немецкие дипломаты не смогут. Смертные приговоры в Белоруссии как правило приводят в исполнение достаточно быстро.