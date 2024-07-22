Число новых франчайзинговых магазинов «Пятерочка» выросло в 1 полугодии в 1,5 раза

С января по июнь 2024 года российские предприниматели открыли 59 новых магазинов по франшизе «Пятерочки», что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, следует из анализа динамики спроса, проведенного торговой сетью.
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