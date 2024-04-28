Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение. С Праздником!

Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста. Весной 30-го года н. э., накануне еврейской Пасхи, прокуратор Иудеи Понтий Пилат приехал в город, чтобы, если потребуется, предотвратить мятеж среди местного населения — подданных Римской империи.