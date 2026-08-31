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Trump touts deals with nine more pharmaceutical companies

Trump touts deals with nine more pharmaceutical companies

President Donald Trump said Monday that his administration has reached deals with nine more pharmaceutical companies to offer lower-priced drugs.

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