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КДК РФС накажет "Спартак" и "Локомотив" за поведение болельщиков

КДК РФС накажет "Спартак" и "Локомотив" за поведение болельщиков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московские "Спартак" и "Локомотив" будут наказаны из-за поведения своих болельщиков на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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