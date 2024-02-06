220 случаев ковида выявили в Приангарье за неделю

За неделю с 29 января по 4 февраля в Иркутской области зарегистрировали 220 случаев ковида. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 390 375 случаев COVID-19 с самого начала пандемии, сообщили в управлении Роспотребнадзора.