220 случаев ковида выявили в Приангарье за неделю

За неделю с 29 января по 4 февраля в Иркутской области зарегистрировали 220 случаев ковида. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 390 375 случаев COVID-19 с самого начала пандемии, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
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