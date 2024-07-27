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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова об Олимпиаде: «Смотрела церемонию открытия, было очень красиво. Не буду сравнивать с Играми в Сочи, все наше всегда лучше»

«Я буду смотреть Олимпиаду, если удастся. Я хотела бы посмотреть гимнастику, легкую атлетику, плавание, прыжки в воду.

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