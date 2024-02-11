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Telegram-канал «112»: в Элисте сработала еще одна взрывчатка, пострадали трое

Telegram-канал «112»: в Элисте сработала еще одна взрывчатка, пострадали трое

В частном доме на Родниковой улице в Элисте сработало еще одно неустановленное взрывное устройство. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, которые проводили обыск у мужчины, устроившего взрыв в центре медиации и образовательных услуг.

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