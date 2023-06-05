На юго-западе столицы по программе реновации демонтированы 30 старых домов

В Юго-Западном административном округе города Москвы по программе реновации начато переселение жителей 10 районов, и на сегодняшний день свыше 8,8 тысячи человек, ранее проживающие в 72 домах, уже переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой.
В Юго-Западном административном округе города Москвы по программе реновации начато переселение жителей 10 районов, и на сегодняшний день свыше 8,8 тысячи человек, ранее проживающие в 72 домах, уже переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой.
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