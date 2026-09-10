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Энрике: «У Яя Туре есть все для успеха в качестве тренера»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Слованом» (6:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов оценил перспективы наставника словацкой команды Яя Туре.

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