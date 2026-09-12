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Легкомоторный самолет рухнул в огород у частного дома в Татарстане

Легкомоторный самолет рухнул в огород у частного дома в Татарстане

Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в огород частного жилого дома в Татарстане днем 12 сентября.

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