Лихачёва так и не узнала причины своего увольнения из ГМИИ имени Пушкина

+ A — Лихачёва уточнила, что у нее нет сведений о причинах увольнения из ГМИИ имени Пушкина Искусствовед и музейный работник Елизавета Лихачева сообщила, что не знает причин своего увольнения с должности генерального директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.