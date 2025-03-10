Лихачёва так и не узнала причины своего увольнения из ГМИИ имени Пушкина

+ A — Лихачёва уточнила, что у нее нет сведений о причинах увольнения из ГМИИ имени Пушкина Искусствовед и музейный работник Елизавета Лихачева сообщила, что не знает причин своего увольнения с должности генерального директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии