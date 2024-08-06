Зажечь свечу и помолиться: советы Ванги на каждый день, чтобы привлечь деньги в дом

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВероятно, самый важный совет Ванги для различных ситуаций заключается в том, чтобы не проявлять лень и не откладывать дела на завтра, если их можно выполнить сегодня.
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