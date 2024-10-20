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Всё о женщинах

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«Таксы склонны к ожирению, а доги к раку»: ветеринар назвал слабые места в здоровье собак и кошек

«Таксы склонны к ожирению, а доги к раку»: ветеринар назвал слабые места в здоровье собак и кошек

Некоторые породы собак и кошек склонны к проблемам со здоровьем больше чем другие. Одни заболевания имеют генетический характер, на другие влияют методы разведения животных, рассказала «Клопс», ветеринарный врач Полина Платонова.

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