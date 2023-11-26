"Опрос призван показать - их ценности монументальней", - выходцы из Средней Азии и Москвичи, которых испортил "квартирный вопрос".

Владимир Ершов Наверное хорошо быть наивным дурачком и иметь работу в научных организациях РФ в наше время, а не когда ими тоже могли заинтересоваться и провести изучение а почему они вот такие и так ведут дела: особенно в РАН. Для подтверждения точности эксперимента (только подтвердятся не данные этих учёных из РАН): выгнать их с работы из РАН и посмотреть, что и как они будут делать и как жить будут. А вот если иностранца выгонят, то ему и российская власть чем-либо поможет и своя диаспора протолкнёт куда-нибудь: отгонят местных и протолкнут своих - и всё будет у них в ажуре. Да, это не из РАН ли недавно дурачок-историк засветился??

Ирина52 В Москву едут именно за карьерой. После того, как еще в СССР ее сделали закрытым городом, где снабжение на порядок лучше, туда и стали ехать либо по лимиту(с расчетом на карьеру), либо на учебу ради карьеры, либо по вызову(опять-таки карьера), либо за взятки и по связям. А с 1991 все это приобрело законный вид: прописка ПОКУПАЕТСЯ за деньги, которые честным путем заработать НЕЛЬЗЯ. Так что сравнивать - средневековые мусульмане видят в ней кормушку для семьи, и для этого готовы на любую подлость,подкуп, ложь (они против насилия - ха-ха. Нет дня, чтобы новые факты их "миролюбия" не проникали в СМИ...)А москвичи- существа БЕЗ традиционных ценностей, либералы либо аферисты и снобы...Те же настроения и в Питере после того, как в 91 его открыли для жука и жабы... И на несколько лет обеспечили безвизом в ЕС..И в Свердловске - либеральном гнезде русофобии и советофобии...