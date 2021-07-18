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За две претендентские путевки. Шесть российских гроссмейстеров выиграли первые партии 1/32 финала престижного турнира, проводимого по нокаут-системе

За две претендентские путевки. Шесть российских гроссмейстеров выиграли первые партии 1/32 финала престижного турнира, проводимого по нокаут-системе

ШАХМАТЫ. Кубок мира Еще не проведен матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Яном Непомнящим (России), а в Сочи уже стартовал этап следующего отборочного цикла - Кубок мира.

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