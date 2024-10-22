В Нижневартовске раскрыли секрет, как стать настоящим отцом

В Нижневартовске (ХМАО) прошел региональный фестиваль «Папа рядом». Его авторами стали участники Совета отцов, которые при помощи городских властей, создали особую площадку для обмена опытом, поддержки и продвижения семейных ценностей.
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