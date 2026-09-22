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Ямаль о «Золотом мяче»: «Победа на ЧМ – мое преимущество. Когда столько сильных футболистов, люди думают: «Этот лучше того, но, возможно, тот парень выиграл трофей»

Ламин Ямаль считает, что успех на ЧМ-2026 должен помочь ему получить « Золотой мяч ». – Победа на чемпионате мира дает вам преимущество? – Да, разумеется.

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