«ТК» продолжает разговор с читателем о скорбях. Их полезности и необходимости. По просьбе Николая Сальникова, старосты прихода кировградского храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, редакция публикует отрывки из книги «Маргаритъ».
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