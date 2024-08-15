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О скорбях. Их полезности и необходимости

«ТК» продолжает разговор с читателем о скорбях. Их полезности и необходимости. По просьбе Николая Сальникова, старосты прихода кировградского храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, редакция публикует отрывки из книги «Маргаритъ».

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