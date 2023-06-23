Иностранные военные моряки почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны на Пискарёвском кладбище

В ходе импровизированного митинга иностранные военные моряки прочитали стихи о войне на русском языке, выразили свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, освободивших Европу от гитлеровского фашизма.
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