Алиев и Пашинян собираются приехать на 9 мая в Москву с совместным подарком После того, как 13 марта Армения и Азербайджан отрапортовали о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора, предусматривающего вывод третьих сил с приграничных участков и взаимный отказ от исков в международных судах, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны «готовы начать обсуждения по датам и месту подписания документа».
Баку и Ереван не хотят жить в мире без России
Комментарии
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Балу -
Ну да, ну да... Это ж только российская власть бесконтрольно просто так раздает всяким черножопым мразям деньги и прочие ништяки за счет и в ущерб своих граждан... Больше им никто и ничего не даст... Наоборот... Выжимать из них будут всё, что только смогут... Вот они и изображают из себя старых, но опытных кокеток-содержанок, чтобы побольше из России преференций для себя выторговать...
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9 час.
Вик Норд
Пока Хачики с Мамедами РЕАЛЬНЫХ пистюлей не выхватят,вся эта чехарда не закончится,пользуются .... (нехорошее прилагательное)временными трудностями России,для понтов.
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7 час.
Алекс Сэм
А Баку и Ереван не хотят всех своих граждан забрать с территории России? Мы ещё в подарок новых россиян из их этносов подкинем!
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7 час.
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