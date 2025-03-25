Баку и Ереван не хотят жить в мире без России

Балу -

Ну да, ну да... Это ж только российская власть бесконтрольно просто так раздает всяким черножопым мразям деньги и прочие ништяки за счет и в ущерб своих граждан... Больше им никто и ничего не даст... Наоборот... Выжимать из них будут всё, что только смогут... Вот они и изображают из себя старых, но опытных кокеток-содержанок, чтобы побольше из России преференций для себя выторговать...