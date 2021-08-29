В Астрахани начали стремительно мелеть водоемы

7 новостейПолитикаВ Астрахани начали стремительно мелеть водоемыЖурналисты портала КаспийИнфо обратили внимание на стремительное обмеление некоторых водоемов в Астрахани.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTatiana TykhonovaБедная Астрахань, всю засрали, столько богатств из неё выкачивают, а превратить ее в цветущий рай не могут! Жадность, взятничество и кумовство разоряют этот прекрасный уникальный край. Олигархи с правящей верхушкой все ни как не нажрутся, по раковым заболеваниям впереди планеты всей. Ужас 😩, куда смотрит правительство.Комментировать
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