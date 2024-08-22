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«Плохо скрываемая истерика»: эксперты оценили слова президента Чехии о невозможности справедливого мира для Украины

«Плохо скрываемая истерика»: эксперты оценили слова президента Чехии о невозможности справедливого мира для Украины

Заявления чешского лидера Петра Павела об иллюзорности так называемого справедливого мира Владимира Зеленского на Украине — часть лицемерной политики Запада, которая направлена не только на военную поддержку киевского режима, но и на прощупывание почвы относительно мирного урегулирования конфликта.

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