В Самарской области в рамках оперативно-профилактической акции «Призывник» сотрудники полиции провели профилактические беседы с молодежью

В Жигулёвске, Похвистневском, Приволжском и Красноармейском районах сотрудники полиции совместно с военными комиссариатами в рамках акции «Призывник» провели профилактические беседы, направленные на профилактику незаконного оборота наркотических средств, среди лиц, достигших призывного возраста.
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