В Москве при пожаре в элитной многоэтажке пострадала квартира Инстасамки

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Возгорание произошло в элитном многоквартирном доме в Москве на Тверском Бульваре, где уже на протяжении года в съемной квартире живет скандальная певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин (Moneyken).