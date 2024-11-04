В Москве при пожаре в элитной многоэтажке пострадала квартира Инстасамки

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Возгорание произошло в элитном многоквартирном доме в Москве на Тверском Бульваре, где уже на протяжении года в съемной квартире живет скандальная певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин (Moneyken).
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