New York Times с вероятностью более 95% прогнозирует победу Трампа

Голосование на всеобщих выборах в США завершилосьГазета New York Times (NYT) с вероятностью более 95% прогнозирует победу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на всеобщих выборах в США.
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