ЮНИСЕФ предупредил о последствиях Эль-Ниньо для 347 млн детей

Более 347 млн детей почти в 100 странах и территориях могут столкнуться с аномальными погодными условиями из-за Эль-Ниньо с октября по декабрь 2026 года, сообщил Детский фонд ООН 6 октября в своем заявлении.
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