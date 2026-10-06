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ЮНИСЕФ предупредил о последствиях Эль-Ниньо для 347 млн детей

ЮНИСЕФ предупредил о последствиях Эль-Ниньо для 347 млн детей

Более 347 млн детей почти в 100 странах и территориях могут столкнуться с аномальными погодными условиями из-за Эль-Ниньо с октября по декабрь 2026 года, сообщил Детский фонд ООН 6 октября в своем заявлении.

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