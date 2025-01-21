Известный советский и российский хоккеист Анатолий Емелин объяснил свой прогноз на игру СКА — «Локомотив» в регулярке КХЛ.
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