С дождей и порывистого ветра начнется новая рабочая неделя в Новосибирской области

Осадки от дождей до снега ждут жителей региона уже с понедельника. Усилится ветер. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что в понедельник, 17 октября, в Новосибирской области температура воздуха ночью составит +1+6, днем – +9+14 градусов.