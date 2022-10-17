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С дождей и порывистого ветра начнется новая рабочая неделя в Новосибирской области

С дождей и порывистого ветра начнется новая рабочая неделя в Новосибирской области

Осадки от дождей до снега ждут жителей региона уже с понедельника. Усилится ветер. Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что в понедельник, 17 октября, в Новосибирской области температура воздуха ночью составит +1+6, днем – +9+14 градусов.

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